Мэр Николаева Сенкевич и еще три чиновника до сих пор зарегистрированы в запрещенной соцсети "Одноклассники"

25.07.17 17:28Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает российскую социальную сеть "Одноклассники" прибежищем "ваты" – людей, которые впитывают все то, что им говорят и неспособные к критическому мышлению.

Об этом мэр заявил студентам на встрече, которая прошла 21 июля в малом зале горисполкома, передает NikLife.

— Вот "Одноклассники" – это вообще вата-ватная, даже "ватастан", — сказал Александр Сенкевич.

Журналисты Podrobnosti.mk.ua промониторили в соцсети "Одноклассники" чиновников, которые зарегистрированы под своим именем и фамилией с указанием города Николаев. Выяснилось, что на сегодняшний день в запрещенной на территории Украины социальной сети существует страница Александра Сенкевича. Последний визит городского головы датирован 9 февраля 2016 года.

Кроме того, в "ватастане" зарегистрированы еще несколько чиновников Николаева. В частности начальник управления по чрезвычайным ситуациям Александр Герасименя, посетивший "Одноклассники" 25 апреля 2017 года, глава администрации Ингульского района Светлана Гладун, которая последний раз посещала соцсеть 19 февраля 2017 года и первый заместитель городского головы Андрей Дадиверин, последний визит которого датирован 5 ноября 2016 года.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2017 года подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных, специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций).

В частности, указ предусматривает запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступ к сайтам Яндекс, Доктор Веб, Лаборатория Касперского, Mail.ru, социальным сетяи Одноклассники и Вконтакте.

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