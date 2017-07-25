У тяжкохворих Миколаївщини з’явився шанс на підтримку

Миколаївська облдержадміністрація підписала Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров’я».

25 липня Миколаївська облдержадміністрація, у рамках реалізації державних програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусних гепатитів, підписала Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров’я», повідомляє Миколаївська правда.

Миколаївська область стала першою, яка підписала цей важливий документ, що є важливим кроком на шляху до формування спільного підходу органів державної влади та організацій громадянського суспільства до програм протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та іншим соціально небезпечним захворюванням.

У церемонії підписання взяли участь голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, заступник голови облдержадміністрації Віталій Кіндратів, виконавчий директор «Альянсу громадського здоров’я» Андрій Клепіков, представники УОЗ ОДА, МБФ «Альянс громадського здоров’я» та фахівці профільних лікарень області.

«Облдержадміністрація дбає і підтримує сферу охорони здоров’я на Миколаївщині. Дякую «Альянсу громадського здоров’я», що звернули увагу саме на Миколаївську область. Як результат – ми перші серед регіонів країни підписали Меморандум щодо підтримки і профілактики лікування туберкульозу, гепатиту та ВІЛ/СНІДу», — прокоментував підписання Меморандуму Олексій Савченко.

Очільник області зазначив, що у рамках підписаного Меморандуму від обласного бюджету планується внести близько 15,6 млн грн, які у 2018 році будуть спрямовані на реалізацію обласних цільових соціальних програм та підтримку працівників, які надають медичну допомогу хворим.

«Ми сподіваємось, що об’єднавши ресурси з місцевого бюджету, Альянсу та державне фінансування, Миколаївська область одна з перших в Україні досягне показників 90-90-90 — міжнародних зобов’язань, які країна має виконати до 2020 року. Підписаний сьогодні Меморандум є свідченням стратегічного партнерства у подоланні епідемій СНІДу, туберкульозу та гепатитів. В цьому році ми інвестуємо в область понад 18 млн грн. Ви можете на нас розраховувати і надалі», — відзначив виконавчий директор «Альянсу громадського здоров’я» Андрій Клепіков.

Сторони погодились координувати процес реалізації національних та регіональних програм, проектів, акцій та заходів у зазначених галузях на території Миколаївської області. Фінансовий внесок кожної зі сторін у виконання положень цього Меморандуму відбуватиметься в межах затверджених асигнувань на заходи місцевих цільових програм та укладених Альянсом грантових угод за результатами проведених конкурсів проектів.