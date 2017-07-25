За час безвізу 54 українцям відмовили у перетині кордону з ЄС

КИЇВ. 25 липня. УНН. За час дії безвізового режиму 54 громадянам України було відмовлено у перетині кордону.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.

"На даний момент майже 134 тисячі наших співвітчизників скористалися правом безвізу і виїхали, маючи при собі тільки біометричний паспорт. Ми отримали тільки 54 відмови, тобто 54 нашим співвітчизникам прикордонники європейських країн відмовили у перетині кордону – це менше ніж 0,05%", - повідомив О.Слободян.

Він зауважив, що українці в своїй масі - законослухняні громадяни, які розуміють значення безвізу для України.

"Українці ведуть себе чемно на пунктах пропуску, ми не бачимо суттєвого зростання пасажиро-транспортного потоку і саме громадян України, які виїжджають до країн Євросоюзу і з новими документами", - О.Слободян.

Як повідомляв УНН, найчастіше українцям відмовляють у безвізових мандрівках через недостатність коштів та відсутність чіткої мети подорожі.