Опитування: 22% українців нічого не знають про НАТО

25.07.17 19:27Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Робота органів державної влади щодо інформування українців з питань євроатлантичної інтеграції має бути більш активною, бо хоч 47% вважають вступ до НАТО гарантією безпеки України, 22% нічого про нього не знають.

На цьому наголосив експерт Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Руслан Кермач під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України, повідомляє Укрінформ.

"Від 2014 року в українському суспільстві стабільно превалює орієнтація на вступ до НАТО як найкращий спосіб гарантувати національну безпеку України. І показник підтримки вступу до НАТО за останні 3 роки продовжує зростати. Порівняно з 2012 роком частка тих, хто вважає цей шлях кращим за інші опції безпеки, зросла більш ніж утричі. У 2012 році вступ до НАТО підтримували тільки 13% громадян. У травні 2014-го, вже невдовзі після початку російської військової агресії, цей показник зріс до 33%... Станом на червень 2016 останнє опитування, яке ми проводили, зафіксувало, що 47% українців вважають членство в НАТО основною гарантією національної безпеки і оборони", - сказав експерт.

При цьому він зазначив, що уявний референдум в регіональному розрізі був би виграний симпатиками НАТО тільки на Заході, де 71% за і 12% проти, і в Центрі - 52% за і 30% проти. Тоді як на Півдні та Сході України кількість противників НАТО помітно більша за кількість прихильників євроатлантичної інтеграції. Південь - 25% за, 43% проти, Схід - 32% за, 53% проти.

"Хоча порівняно з 2012 роком саме Східний регіон України продемонстрував найбільш різку динаміку зростання підтримки НАТО. На Сході вона зросла з 2% до 29%, це більш ніж у 14 разів. На Донбасі цей рівень підтримки коливався на рівні 1% і зріс до 24%", - підкреслив Кермач, додавши, що опитування проводилось тільки на підконтрольних територіях.

За його словами, оскільки на сьогодні немає загальнонаціонального консенсусу, завдання м'якого підтягування рівня підтримки НАТО на Сході, Півдні та на Донбасі має залишатися ключовим для органів влади, ЗМІ та громадянського суспільства на найближчі роки.

"Щодо поінформованості про НАТО, то тільки 12%, тобто приблизно кожний 8 опитаний, вважає, що він добре поінформований, що таке НАТО. При цьому 55% дещо знають, але, на їхню думку, недостатньо, тоді як 22% не знають практично нічого. Причому самооцінка поінформованості щодо НАТО є приблизно однаковою в усіх регіонах", - сказав Кермач.

Як підкреслив заступник голови МРГ, перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак, ця статистика вказує, де саме треба сконцентрувати увагу.

"Є дві важливі цифри: 47% українців хотіли б, щоб Україна була в НАТО; 22% не знають про НАТО нічого. Те, в який бік мінятимуться ці цифри, буде свідченням ефективності або неефективності нашої роботи, роботи органів державної влади", - сказав Червак.

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