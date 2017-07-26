Мэр Вознесенска Луков выделил 100 тысяч гривен на восстановление аэропорта

Вознесенский городской совет выделил 100 тысяч гривен в виде субвенции Николаевскому областному бюджету для финансирования восстановления аэропорта «Николаев».

Такое решение было принято на сессии Вознесенского городского совета 20 июля, рассказал в комментарии НикВестям городской голова Виталий Луков.

Инициатором выделения аэропорту финансовой поддержки был сам мэр Вознесенска Виталий Луков, его поддержали все депутаты городского совета.

— 100 тысяч гривен выделили, может, это покажется кому-то мало, но у нас бюджет… Честно, я поддерживаю этот проект, потому что это нужно сделать. И тут должна сделать вся область понемногу. Если мы хотим какого-то результата для области, - сказал Виталий Луков.

Виталий Луков рассказал, что он как мэр Вознесенска должен был как-то отблагодарить областную власть и государство за те деньги, которые выделяются на развитие города.

— Государство Вознесенску только в этом году помогает на уровне 10 миллионов. Есть определенные потоки и бюджетные назначения. Для того, чтобы выделить из государства средства на тот или другой объект — нужно пройти процедуру, которая тянется полгода-год: согласования Минфина, Кабмина, Верховной Рады. А это долго. А нам выделить эти небольшие деньги — это быстро, это месяц работы для области. А с другой стороны, я должен как-то поблагодарить как община государство, областную администрацию и облсовет за средства, которые идут через депутатов облсовета на территорию города. Так называемые депутатские деньги, это сотни тысяч гривен. Если из области, из государства заходят миллионы - неужели мне трудно дать 100 тысяч?- сказал Виталий Луков.

При этом мэр Вознесенска рассказал, что в этом вопросе на него никто не оказывал давление, была лишь просьба со стороны руководства облгосадминистрации.

— Прямой просьбы не было, был разговор, я не отказываюсь от этого, и с председателем ОГА, и с заместителями. Но они говорили: «Если у тебя есть возможность поддержать — то, пожалуйста, поддержи, покажи пример». Я с удовольствием. Потому что они знают реальное состоянием вещей в финансах города. Если бы я почувствовал, что на меня давят — я бы не дал ни копейки. А если я чувствовал, что меня просто… ну не попросили, предложили быть примером.. Тем более, это копейки. Они не являются решающими. Если бы мне сказали «Отдай миллион», не на больницу или на текущий ремонт дорог, а на аэропорт — это был бы совсем другой разговор. А так, тут очень все прошло нормально, честно, - рассказал Виталий Луков.

Он дал понять, что решение городского совета — это акт доброй воли в отношении областной власти. Мэр Вознесенска Виталий Луков также добавил, что город расположен в равной отдаленности как от Одессы, где функционирует аэропорт, так и от Николаева.