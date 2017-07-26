Украинцев предупреждают о грозах и шквалах

В некоторых областях Украины в среду, 26 июля, ожидаются грозы и шквалы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, грозы, град и шквалы 15-20 м/с ожидаются днем в среду в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградский, Одесской и Николаевской областях.

А местами в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях синоптики прогнозируют сильные дожди.