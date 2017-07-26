Как изменит жизнь украинцев новый Трудовой кодекс: подробности

Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике согласовал ко второму чтению новую редакцию Кодекса законов о труде (КЗоТ). Стало известно, что документ могут принять уже через несколько месяцев.

Рада приготовила для украинцев ряд сюрпризов: отпуск продлят, «узаконят» работу на дому, пересмотрят требования по испытательному сроку. Было выяснено, как новая редакция кодекса может изменить жизнь украинцев.

Споры вокруг прав сексуальных меньшинств

В 2016-м парламент принял «антидискриминационные» поправки в КЗоТ. Это было одним из условий безвиза с ЕС. В европейском законе права гомосексуалов защищают на ровне с национальными, религиозными и этническими меньшинствами. Для украинского закона такая норма стала новшеством. После прошлогодних правок в КЗоТ работодатель не может не принять на работу или уволить сотрудника из-за его ориентации. Правда, как говорят юристы, такая норма скорее декларативная. Адвокат Александр Плохотник отмечает: работодатели редко отказывают в трудоустройстве с формулировкой «нам не подошла твоя сексуальная ориентация», а доказать в суде, что причина именно в этом, крайне сложно.

В новой редакции Трудового кодекса предлагают исключить упоминание о запрете дискриминации по гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Президент и пропрезидентская сила в Раде – против. Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголка отметил, что такую редакцию кодекса глава государства просто не подпишет. А без его подписи закон не вступит в силу.

«Президент не допустит ревизии обязательств Украины, которые мы реализовали для получения безвизового режима. Решение парламентского комитета изъять из проекта нового Трудового кодекса так называемые антидискриминационные нормы глава государства считает ошибочным и даже провокационными», — заявил пресс-секретарь.

«Президент не допустит ревизии обязательств Украины, которые мы реализовали для получения безвизового режима. Решение парламентского комитета изъять из проекта нового Трудового кодекса так называемые антидискриминационные нормы глава государства считает ошибочным и даже провокационными», — заявил пресс-секретарь.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко также уверена, что с такой правкой кодекс принимать нельзя. Более того, парламентарий считает, что закон или примут без «скандальных правок», или отправят на повторное чтение. «Некоторые скандальные поправки будут обязательно ставиться на подтверждение (в частности, отменяющие антидискриминационные нормы) и, уверена, никогда не будут проголосованы залом. Прогнозирую, что проект Кодекса или будет проголосован без провокационных и скандальных поправок, или направлен в комитет на повторное чтение и приведена к европейским нормам и стандартам… Оценивать человека на работе нужно исключительно по его профессиональным качествам, а не по возрасту, полу, ориентации – это же очевидные вещи», – написала Геращенко на своей странице в соцсети.

Отпуск хотят продлить, а праздники – сократить

За каждый проработанный месяц украинцу дают два дня отпуска. За год собирается 24 календарных дня. В новой редакции Трудового кодекса предлагают добавить еще четыре дня, таким образом, продолжительность ежегодного отпуска составит целых 28 дней. Минимальная продолжительность основной части отпуска должна быть не меньше 14 дней. Как и раньше, при увольнении работодатель должен заплатить за неиспользованный отпуск.

«Гарантированные выплаты за неиспользованный сотрудником отпуск осуществляются в день его увольнения», – говорится в документе.

На выбор сотрудника вместо денег ему могут дать отпуск. Тогда официальная дата увольнения считается с последнего дня отпуска. К слову, отпуском продолжительностью 28 дней пользуются во многих европейских странах. Например, в Великобритании и Эстонии. Во Франции отдыхают 30 дней, а в Германии – всего 20.

Дополнительные выходные, предусмотренные КЗоТом, не пересматривают – всего их 11 в году, на государственные и религиозные праздники. Правда, в Раде зарегистрирован законопроект Института нацпамяти (орган исполнительной власти), который предусматривает сокращение выходных с 11 до 9. Рабочими днями могут стать 8 марта, 9 мая. Кроме того, сейчас если праздник выпадает на выходной, его переносят на понедельник. Институт нацпамяти предлагает не только сократить количество праздничных выходных, но и отменить перенос выходных, если они преподают на субботу или воскресенье (кроме выходных на Пасху и Троицу).

Нормальная продолжительность рабочей недели, как и раньше, составляет 40 часов. Работающие украинцы имеют право на два выходных дня – субботу и воскресенье. Если работники от 16 до 18 лет, то рабочая неделя должна составлять как минимум 36 часов.

Стоит отметить, в 2017-м, с учетом всех выходных, праздников и отпуска, украинцы будут отдыхать 140 дней – это 38% от всего года. Часть экономистов, среди которых и экс-советник министра экономического развития Яника Мерило, считают, что большое количество нерабочих дней вредит экономике страны.

Правила приема на работу и как изменится испытательный срок

Требовать от сотрудника знания украинского языка можно только в установленных законом случаях, говорится в новой редакции КЗоТа. Безосновательно не принять на работу украинские предприниматели не имеют права. Заключая трудовой договор, сотрудник должен предъявить паспорт, трудовую книжку, военный билет или приписное свидетельство (для мужчин). В отдельных случаях также могут потребовать предоставить документы о состоянии здоровья (если это требуется для работы) и документ об образовании.

Запрещается требовать от работника: сведения о партийной и национальной принадлежности, происхождения, регистрации места жительства или пребывания и документы, представление которых не предусмотрено законодательством.

Испытательный срок должен составлять не больше трех месяцев, а для рабочих специальностей – один месяц. За это время работодатель может уволить сотрудника, но об этом нужно предупредить как минимум за три дня. Без испытательного срока должны брать на работу несовершеннолетних, демобилизованных с воинской службы, победителей конкурса на вакантную должность, тем, для кого это первое после учебы рабочее место. Также испытательный срок не нужно проходить беременным и матерям детей в возрасте до трех лет.

«Для беременных, несовершеннолетних, демобилизованных и еще ряда категорий испытательный срок отменяют. Но никто не запрещает работодателю оформить на первое время работника по гражданско-правовому договору, если это, конечно, возможно по специфике самой работы. Такой договор можно оформить, например, всего на один месяц, а потом уже взять на полноценный трудовой договор», – рассказывает HR-эксперт Александр Белоус.

Зарплата и работа на дому

Как и прежде, размер минимальной заработной платы не может быть ниже установленного минимума. На данный момент это 3200 гривен. К слову, в начале следующего года минимальную зарплату, согласно бюджетной резолюции на три года, поднимут до 3723 гривен. В 2019-м минималка достигнет 4173 гривен, а в 2020-м – 4425 гривен.

Нововведение в кодексе – возможность работать на дому. » При заключении трудового договора или позже стороны могут договориться о выполнении работником работы дома (надомный труд), если он имеет для этого необходимые условия, отвечающие требованиям охраны труда, пожарной безопасности и санитарии», – говорится в проекте новой редакции кодекса.

Работающий на дому украинец имеет право потребовать у работодателя компенсацию средств за износ оборудования, стоимости электроэнергии и т.п. «В случае если получение сырья и материалов, а также сдача готовой продукции проводятся работником непосредственно работодателю, время, затрачиваемое на получение и сдачу, включается в рабочее время с соответствующей оплатой», – говорится в документе.

Александр Белоус считает, что большинство «удаленщиков» будут оформлять по гражданско-правовым соглашениям, а их работу будут оплачивать по результатам. При этом трудовое законодательство вместе со всеми социальными гарантиями на таких сотрудниках не отображается: компенсировать больничный и отпуск им не будут.