Укрпочта начнет брать комиссию за снятие наличных

26.07.17 13:29Сколько просмотров этой статьи16Сколько комментариев этой статьи0

В Укрпочте начнут брать комиссию за снятие наличных. Снять наличные можно будет с карт любого украинского банка.

Об этом сообщает PaySpaceMagazine.

За предоставляемые услуги почтовый оператор будет брать комиссию. Пока ее размер не определен, но в Укрпочте заверяют, что стоимость услуги будет рыночной.

Для сравнения, в сети отделений государственного Ощадбанка для бюджетных организаций действует тариф за снятие наличных в размере 0,15%, а для небюджетных — 0,75%, но не менее 5 грн за операцию.

Кроме того, вскоре Укрпочта начнет принимать к оплате за предоставленные в отделении услуги не только наличные, но и банковские карты.

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