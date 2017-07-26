Укрпочта начнет брать комиссию за снятие наличных

В Укрпочте начнут брать комиссию за снятие наличных. Снять наличные можно будет с карт любого украинского банка.

Об этом сообщает PaySpaceMagazine.

За предоставляемые услуги почтовый оператор будет брать комиссию. Пока ее размер не определен, но в Укрпочте заверяют, что стоимость услуги будет рыночной.

Для сравнения, в сети отделений государственного Ощадбанка для бюджетных организаций действует тариф за снятие наличных в размере 0,15%, а для небюджетных — 0,75%, но не менее 5 грн за операцию.

Кроме того, вскоре Укрпочта начнет принимать к оплате за предоставленные в отделении услуги не только наличные, но и банковские карты.