За месяц госдолг Украины увеличился на 330 млн долларов

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне вырос на 0,44%, или на 330 млн долларов до 75,01 млрд долларов (по состоянию на 30 июня). Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

осударственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 957,7 млрд гривен, или 75,01 млрд долларов против 1 968,04 млрд гривен, или 74,68 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 июня составил 1 650,94 млрд гривен (63,26 млрд долларов) против 1 665,02 млрд гривен, или 63,18 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,15 млрд долларов до 37,24 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился до 678,88 млрд гривен.

Гарантированный государством долг на 30 июня составил 306,76 млрд гривен, или 11,75 млрд долларов.