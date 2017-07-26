12.07.17 19:403630
Доступные лекарства: с 1 августа расширят список препаратов
|26.07.17 16:11
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Перечень лекарственных препаратов увеличится до 200 наименований.
Перечень лекарственных препаратов увеличится до 200 наименований.
Перечень лекарственных препаратов по программе Доступные лекарства в Украине расширят с 1 августа 2017 года.
Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"С 1 августа перечень лекарств, которые входят в программу "Доступные лекарства", увеличится на четверть и составит около 200 препаратов", - сообщил Гройсман.
Минздрав расширит перечень по программе Доступные лекарства препаратами высокого качества, произведенными в странах ЕС, Украине, Израиле и Индии.