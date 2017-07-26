Доступные лекарства: с 1 августа расширят список препаратов

Перечень лекарственных препаратов увеличится до 200 наименований.

Перечень лекарственных препаратов по программе Доступные лекарства в Украине расширят с 1 августа 2017 года.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"С 1 августа перечень лекарств, которые входят в программу "Доступные лекарства", увеличится на четверть и составит около 200 препаратов", - сообщил Гройсман.

Минздрав расширит перечень по программе Доступные лекарства препаратами высокого качества, произведенными в странах ЕС, Украине, Израиле и Индии.