У п’ятницю в Миколаїв з робочим візитом приїде Міністр юстиції 28 липня Миколаївщину з робочим візитом відвідає Міністр юстиції Павло Петренко. Під час візиту заплановано вручення свідоцтв про народження у пологовому будинку №1, повідомляє Миколаївська правда. Та відкриття Консультаційного центру з питань організації надання безоплатної правової допомоги при Миколаївській ОДА. По завершенню заходів відбудеться прес-конференція для ЗМІ Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама