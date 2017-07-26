12.07.17 19:403630
У п’ятницю в Миколаїв з робочим візитом приїде Міністр юстиції
|26.07.17 16:24
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28 липня Миколаївщину з робочим візитом відвідає Міністр юстиції Павло Петренко.
28 липня Миколаївщину з робочим візитом відвідає Міністр юстиції Павло Петренко.
Під час візиту заплановано вручення свідоцтв про народження у пологовому будинку №1, повідомляє Миколаївська правда.
Та відкриття Консультаційного центру з питань організації надання безоплатної правової допомоги при Миколаївській ОДА. По завершенню заходів відбудеться прес-конференція для ЗМІ