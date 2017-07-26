"Чтобы у тебя язык отсох!" - в Николаеве очередной "маршрутчик" нахамил пассажирам

26.07.17 16:38Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 26 июля, водитель николаевской маршрутки №2 нахамил пассажирке и едва не выгнал ее из транспорта.

Об этом сообщил постоянный читатель сайта, передаёт 0512

Конфликт начался с того, что пассажирка разговаривала по мобильному телефону. Водителю это не понравилось и он в грубой форме сделал ей замечание.

"Это тебе не справочное бюро", - сказал водитель.

В это время в маршрутку заходила еще одна пассажирка, которая спросила у него: "Вы ко мне обращаетесь?". Водитель в грубой форме ответил, что нет и сказал, чтобы женщина закрыла рот и проходила дальше по салону. В свою очередь, женщина отказалась дальше ехать и пригрозила водителю жалобой в соответствующие органы.

"Чтобы у тебя язык отсох", - продолжал грубить "маршрутчик". После этого водитель остановился и женщина покинула салон автомобиля.

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