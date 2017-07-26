12.07.17 19:403630
"Чтобы у тебя язык отсох!" - в Николаеве очередной "маршрутчик" нахамил пассажирам
|26.07.17 16:38
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Сегодня, 26 июля, водитель николаевской маршрутки №2 нахамил пассажирке и едва не выгнал ее из транспорта.
Сегодня, 26 июля, водитель николаевской маршрутки №2 нахамил пассажирке и едва не выгнал ее из транспорта.
Об этом сообщил постоянный читатель сайта, передаёт 0512
Конфликт начался с того, что пассажирка разговаривала по мобильному телефону. Водителю это не понравилось и он в грубой форме сделал ей замечание.
"Это тебе не справочное бюро", - сказал водитель.
В это время в маршрутку заходила еще одна пассажирка, которая спросила у него: "Вы ко мне обращаетесь?". Водитель в грубой форме ответил, что нет и сказал, чтобы женщина закрыла рот и проходила дальше по салону. В свою очередь, женщина отказалась дальше ехать и пригрозила водителю жалобой в соответствующие органы.
"Чтобы у тебя язык отсох", - продолжал грубить "маршрутчик". После этого водитель остановился и женщина покинула салон автомобиля.