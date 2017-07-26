В Николаеве работники кинологического центра заявили о неадекватности своего начальника

Часть сотрудников кинологического центра главного управления Национальной полиции в Николаевской области заявляют, что их начальник Олег Зелинский жестоко относится к ним и к служебным собакам.

Об этом сообщают "Никвести", ссылаясь на соответствующее обращение сотрудников кинологического центра к начальнику Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрию Морозу.

Работники центра отмечают, что Олег Зелинский разделяет коллектив на «своих» и «чужих». В частности, к некоторым подчиненным начальник употребляет нецензурную лексику, распространяет о них клевету. Также, Олег Зелинский якобы проигнорировал просьбу беременной сотрудницы перевести ее на более легкую работу и наоборот усложняет ей задания, других неугодных сотрудников истощает количеством дежурств, якобы заставляет проводить работы непредназначенными инструментами, к примеру, косить траву секатором.

Кроме того, в обращении к главе николаевской облполиции говорится, что в некоторых вольерах для служебных собак находятся животные без каких-либо документов, которых руководство кинологического центра сводит со служебными для дальнейшей торговли щенками. Также возмущенные начальником отмечают, что служебных собак кормят неудовлетворительной пищей, а их вольеры требуют ремонта и кишат крысами. Рабочие также сетуют на то, что собаки не имеют надлежащего медконтроля из-за систематического отсутствия ветеринара.

В письме говорится и о том, что руководство требует с подчиненных деньги на обслуживание кинологического центра, фактически закрывает глаза на бездеятельность приближенных сотрудников, часто привозит к себе на работу стороннюю женщину, в том числе и в ночное время.

Сам Олег Зелинский в комментарии заявил, что считает данное обращение стало результатом того, что инициаторы жалобы не хотят работать.

— Эти сотрудники вообще работать не хотят. Те, которые работают здесь, то на них пишется жалоба, те, которые деревцо даже не полили, лампочку эти сотрудники не вкрутили, ничего не привезли в этот кинологический центр, ни одну машину здесь не сделали, ни одну копеечку не вложили, ни одну собаку не надрессировали, – сказал Олег Зелинский.

Также он уверяет, что премиальная доплата подразумевает дополнительную нагрузку и выполнение определенных хозяйственных функций в центре, чем собственно и не хотят заниматься подписавшиеся под вышеуказанным письмом сотрудники.

По словам Олега один из его сотрудников травмировал двух собак, причем, возможно, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Увеличенное количество дежурств начальник кинологического центра объясняет нехваткой кадров и командировками некоторых сотрудников. Он отмечает, что все, кто сейчас находятся в центре вынуждены дежурит сутки через сутки.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области сообщили, что по данному факту начальником ГУНП Юрием Морозом назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение.