В Киеве снова запретили продавать алкоголь ночью

26.07.17 19:56Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Высший хозсуд признал законным решение Киевсовета о запрете.

Высший хозяйственный суд принял решение о законности постановления Киевсовета о запрете реализации алкоголя с 23.00 до 10.00, сообщает в среду, 26 июля, Интерфакс-Украина.

"Мы выиграли суд. Решение принято в нашу пользу, и мы не обязаны отменять запрет на продажу алкоголя в ночное время", - сообщил начальник управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета Владимир Слончак.

Рассмотрение кассационной жалобы по этому вопросу состоялось накануне, 25 июля. Иск об отмене соответствующего решения Киевсовета был подан Киевским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщалось, Киевсовет 22 сентября 2016 года ввел запрет на розничную продажу алкоголя в столице с 23.00 до 10.00. Решение вступило в силу 13 октября того же года.

Однако в начале июня 2017 года Хозяйственный суд постановил отменить решение Киевсовета о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива с 23.00 до 10.00, посчитав подобные меры давлением на бизнес, а также нарушением законодательства. Согласно изначальной позиции суда, решение нарушало правила защиты экономической конкуренции.

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