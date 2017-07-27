Курс валют на 27 июля

27.07.17 09:04Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Официальный курс доллара составляет 25,88 гривны.

Доллар США прибавил 4 копейки и составляет 25,88 грн.

Евро подешевел на 8 копеек и стоит 30,14 грн.

Напомним, в госбюджете на 2017 год заложили доллар по 27,2 грн.

Правительственные валютные прогнозы такие: обменный курс гривны (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 грн за доллар, в 2019 году - 30,5 грн за доллар, в 2020 году - 31 грн за доллар.

Украинский бизнес надеется, что

Украинские бизнесмены спрогнозировали курс доллара на ближайший год в течение ближайшего года обменный курс будет на уровне 26-29 грн за доллар. Об этом свидетельствует опрос, который среди предпринимателей провел НБУ.

За всю свою историю гривна установила антирекорды два с половиной года назад - 26 февраля 2015-го в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 грн, а евро – 34,04 грн. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/evro-derzhitsya-vyshe-30-griven-v-kursah-valyut-nacbanka-na-27-iyulya-infografika-902890.html

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