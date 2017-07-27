Мы уже 7 месяцев без зарплаты, - директор николаевской СДЮСШОР

27.07.17 09:49Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ просит 1 миллион 428 тысяч гривен на содержания тренерского состава

Об этом стало известно 26 июля в ходе комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития Николаевского горсовета.

Письмо с просьбой выделить субвенцию из городского бюджета направил первый заместитель губернатора Вячеслав Бонь, сообщает БлинКом.

«Просьба от трудового коллектива поддержать это предложение, потому что мы уже 7 месяцев без заработной платы. За это время в школе готовят очередного чемпиона Европы, который делает имя не только городу, но и области, — сказала директор школы Марина Пришутова. — Мы и без денег способны работать, а с деньгами будет еще лучше».

Директор считает, что с 1 января 2018 года школа будет финансироваться уже с областного бюджета.

Депутаты отметили, что в 2016 году школа также получала субвенцию на тренерский состав из 15 человек. Они готовы проголосовать за вопрос о выделении средств после доклада заммэра Евгения Шевченко и начальника управления по вопросам физической культуры и спорта Олега Машкина об использовании средств в школе.

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