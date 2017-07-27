Николаевским воинам ВМС негде жить — они просят власти выделить 12 млн грн на жилье

27.07.17 10:55Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Депутатов Николаевского горсовета попросили выделить 12 млн грн на ремонт здания под квартиры военнослужащим ВМС, которые базируются в городе.

С такой просьбой сегодня, 27 июля, обратился к депутатскому корпусу начальник штаба Вооруженных морских сил Украины капитан первого ранга Роман Гладкий, сообщает корреспондент Шиповника.

Так, он попросил выделить на ремонт здания по улице Чайковского 40/1 часть из тех денег, которые военнослужащие уплатили в бюджет в виде налога.

— Когда матросы и сержанты сидят в окопах, защищиая нас там, наша с вами обязанность — обеспечить им такие условия, чтоб они могли спокойно жить в нашем городе [...] Донецком, Запорожьем, Одессой поддержан общий проект с выделениями средств из местных бюджетов. На сегодняшний день в виде налогов воины ВМС, которые базируются в Николаеве, за год перечислили более 100 млн грн. Обращаюсь насчет выделения части этого ресурса на решение социальной проблемы военнослужащих. В первую очередь, принято на баланс Минобороны здание на Чайковского 40/1. На ремонт здания просим выделить 12 млн грн, — обратился Роман Гладкий.

В итоге, депутаты решили рассмотреть этот вопрос на комиссиях и вынести решение на ближайшую сессию.

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