В Миколаєві партнерами зі США розпочато будівництво морського операційного центру

25 липня у Миколаєві партнерами із Сполучених Штатів Америки розпочато будівництво морського операційного центру для Управління 5 бригади надводних кораблів.

Морський операційний центр, керує морським, повітряним та береговим компонентами, а також Силами спеціальних операцій. На нього покладено розробку плану проведення тієї чи іншої операції, приймання рішення, віддавання наказів, здійснювання управління силами, логістикою і таке інше, повідомляє Український мілітарний портал.

Схожий центр функціонував під час міжнародних навчань “Сі Бриз 2017”, що проводились в дусі програми “Партнерство заради миру”, тоді ж подібний центр перевіряли на практиці застосування у наших Військово-морських силах. До його структури входили декілька секцій та він відповідав настанові «Про морський операційний штаб», розробленій фахівцями Військово-Морських Сил США.

Найчисленнішою за складом є операційна секція, яка складається з двох підрозділів:

відділення планування поточних операцій

відділення планування перспективних операцій.

Відділення поточних операцій відстежує події, що відбуваються протягом 48 годин. Туди ж включено Командний центр флоту, він має безпосередній зв’язок із кораблями в морі через операційних офіцерів та з усіма компонентами навчань. Своєю чергою відділення перспективних операцій планує дію військ на 96 годин.