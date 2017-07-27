В Украине до конца недели объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

По информации Украинского гидрометцентра, с 27 по 31 июля, в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях чрезвычайная пожарная опасность − пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, 27 июля в Черкасской области и большинстве районов Киевской области высокая (четвертого класса), местами чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.

«27 июля во большинстве районов Киевской области высокая (четвертого класса), в южных и западных районах чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность, − сказано в сообщении. − В Киеве сегодня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность».