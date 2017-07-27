Два варианта маршрутов ремонтных работ на дороге «Львов-Николаев»

Николаевский областной совет поддержал проект обращения к Премьер-министру и в Кабинет Министров Украины относительно изменений маршрута коридора ремонтно-восстановительных работ на автомобильной дороге «Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса-Николаев». Сообщает Любимый Николаев

Депутат облсовета от фракции БПП «Солидарность» Михаил Талпа на одной из комиссий сообщил, что в рамках этого маршрута ремонтные работы практически не коснутся Николаевской области. Поэтому депутат предложил изменить маршрут через Умань-Кропивницкий-Николаев, таким образом включить в ремонтные работы трассу Н-14.

Во время сегодняшней сессии Михаил Талпа дополнил данное обращение. Он попросил распространить это обращение на народных депутатов от Николаевщины, чтобы заручиться их поддержкой.

«Мы обращаемся и к народным депутатам от Николаевщины: и к тем, кто по мажоритарным округам прошел, и к тем, кто по спискам», - уточнил депутат.

Кроме того Талпа предложил еще один альтернативный вариант маршрута ремонтных работ на тот случай, если в Правительстве откажут проведение работ по Н-14.

«В случае невозможности финансирования того маршрута, который мы предложили, мы даем другой вариант, а именно — коридор Умань-Первомайск-Вознесенск-Николаев. То есть если будет отказ, потому что задействованы кредитные средства и государственные средства на Кропивницкий-Николаев не будут направляться, то мы предлагаем другой вариант как замену», - объяснил Талпа.

Депутата облсовета Татьяна Демченко, в свою очередь, поинтересовалась у профильного заместителя Николаевской облгосадминистрации Валентина Гайдаржи, что ОГА делает для восстановления Н-14.

«Со своей стороны глава администрации Алексей Савченко провел переговоры с министром. Вчера во время выездного совещания пообщался с начальником «Укравтодора». Есть обращение на адрес Кабинета Министров. Мы поддерживаем ремонт трассы Н-14 в Николаевской области. Более того, в этом году за счет государственного бюджета выполняются проектные работы. Мы оцениваем состояние этой дороги и полностью поддерживаем, что ее нужно ремонтировать. Мы поддержим любой вариант, чтобы отремонтировать эту трассу», - ответил Валентин Гайдаржи.

По итогу голосования депутаты в большинстве поддержали проект решение в редакции, предложенной Талпой.