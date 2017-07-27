Жестокое убийство в Кривом Озере, произошедшее почти год назад, рассмотрят заново

27.07.17 17:20Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Об этом главный прокурор Николаевской области Тарас Дунас сказал сегодня, 27-го июля, на брифинге в прокуратуре Николаевской области, передает Inshe.TV.

Мужчину нашли мертвым возле собственного двора 24 августа 2016 года. Перед этим к нему приезжали по вызову правоохранители и, надев на нетрезвого мужчину наручники, один из них выстрелил в задержанного в упор. 10 февраля 2017 года в суде им зачитали обвинительный акт. Ключевых свидетелей должны были допрашивать на следующем заседании через месяц, однако этого не произошло.

Как рассказал Тарас Дунас, в данный момент в прокуратуре уже рассчитывали получить судебное решение по делу, но у суда возникли трудности с формированием судебных коллегий.

— Мы сталкиваемся с тем, что уже третий раз фактически меняется коллегия судей. Из Кривого Озера дело передали во Врадиевский суд, и только там сформировали коллегию, как судья ушел в отставку. Сформировали еще, слушали-слушали, судья ушел в отставку, и нет возможности сформировать коллегию в этом суде. Мы обратились в Апелляционный суд, там назначили рассмотрение дела в Первомайском суде и, учитывая все это, в данный момент рассмотрение дела еще не назначено. Фактически будет рассмотрение этого дела заново, — сказал Тарас Дунас, подчеркнув, что прокуратура держит это дело на контроле.

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