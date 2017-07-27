Ограбили дом депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собственные источники в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Около 4:30 охранник дома очнулся от рвоты и головной боли. До этого, по его словам, около 2:00 он провел плановый обход территории и вернулся в свою комнату, где почувствовал какой-то странный запах и уснул.

Очнувшись, он увидел, что входные двери в дом открыты, после чего он зашел внутрь и стал будить хозяев, которые также находились в странном, по их словам, состоянии, когда все «как в тумане». В итоге оказалось, что, пока все спали, в доме орудовали воры, которые успели вынести из него все деньги, драгоценности, несколько шуб, другую одежду и даже посуду. При этом преступники обчистили не только все комнаты в доме, но и все автомобили.

Официально в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области подтвердили факт ограбления дома депутата Дюмина. - В 05:30 в полицию поступил звонок от супруги депутата с сообщением об ограблении, - сообщили в полицию.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража с проникновением в жилье»). Полиция взяла анализы крови у охранника дома для проведения экспертизы. По предварительным данным, потерпевшим нанесен ущерб в 350 тысяч гривен.