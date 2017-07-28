Безработных стало меньше, а зарплаты растут

Министерство социальной политики Украины опубликовало отчет о своей работе за первое полугодие 2017-го. Согласно документу, ведомство считает приоритетными проведение реформы на рынке труда, создание справедливой системы пенсионного страхования, обеспечение эффективной госсоцподдержки населения, развитие соцуслуг в теробщинах.

Эффективно ли проводится социальная политика в Украине?

РАБОТА

По данным министерства, из-за новой минималки в 3200 грн 3,5 млн украинцев получили повышение заработков, из них 1,1 млн — бюджетники. При этом средняя получка в январе — мае этого года выросла на 36,8%, если сравнивать с 2016-м, и составила 6494 грн.

Минсоцполитики также активно внедряет реформу Госслужбы занятости с целью увеличения трудоустройства населения. Так, в январе — июне, если брать годовой разрез, число работодателей, которые работают с центрами занятости, выросло на 15% и достигло 124 тысяч. Это позволило увеличить количество вакансий в базе данных на 19% — до 571 тысячи. Теперь число трудоустроенных выросло на 10% и составило 426 тысяч. Растет и скорость трудоустройства: 41% получили работу, даже не успев оформить статус безработного. В итоге 1 июля 2017-го, по сравнению с летом 2016 года, число безработных сократилось на 15% — до 330 тысяч.

ПЕНСИИ

Достижением в ведомстве считают голосование ВР в первом чтении за законопроект Минсоцполитики, который позволит создать справедливую систему пенсстрахования. Теперь ожидается, что с 1 октября минимальная пенсия вырастет до 1373 грн.

А с 1 января 2018-го планируется установить гибкий пенсвозраст — от 60 до 65 лет — в зависимости от страхстажа. При этом с 2019-го стартует ежегодный перерасчет пенсий на 50% от годовой инфляции и на 50% роста среднемесячных зарплат за три года. В Минсоцполитики отмечают: в случае принятия законопроекта повышенные пенсии получат 9 млн человек.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Они считают, что у министерства еще очень много работы. "Нужно монетизировать льготы с созданием единого реестра получателей соцпомощи, а льготы на оплату комуслуг заменить программами по стимулированию экономии энергии", — считает экономист Иван Никитченко. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отмечает, что в системе занятости нужно обновить классификатор профессий, ведь из 8 тыс. только половина актуальны: "Это позволит модернизовать переподготовку украинцев. Важно создать прозрачные реестры, чтобы льготы, субсидии и пособия получали нуждающиеся люди, а не купившие корочку".

КАК БУДЕМ ЖИТЬ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Тем временем издание "Экономическая правда" опубликовало макроэкономические и социальные расчеты Минэкономики с 10-летним прогнозом по состоянию украинской экономики. В частности, ожидается, что в 2028 году номинальный ВВП в стране может составить 6435 млрд грн, а инфляция — 4%. Для сравнения: в этом году ВВП, по оценкам НБУ, достигнет 2850 млрд грн, а инфляция по итогам 2017-го достигнет 9,1%. При этом номинальный ВВП в ближайшие годы, по оценкам МЭРТ, будет расти: в 2018 году — 2953 млрд грн, в 2020-м — 3624 млрд грн.

Через десять лет прожминимум для нетрудоспособных лиц может оказаться на уровне 2798 грн, минзарплата — 8319 грн, а минпенсия составит 40% от минзарплаты — 3327,6 грн. Для сравнения: сейчас прожминимум для нетрудоспособных лиц составляет 1312 грн, минзарплата — 3200 грн, минпенсия — 1312 грн. А в 2018-м прожминимум для нетрудоспособного населения составит 1453 грн, минзарплата — 3585 грн, минпенсия — 1434 грн. В 2020-м прожминимум для нетрудоспособных лиц вырастет до 1700 грн, минзарплата — до 4360 грн, минпенсия — до 1744 грн.