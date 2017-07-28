Не пропустили "Скорую", убили человека

В Николаеве пожилой человек попал под колеса троллейбуса.

Это произошло 27 июля на проспекте Центральный. По данным полиции водитель не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода. Была вызвана скорая помощь. Водитель «скорой» включил сирену, проблесковые маячки, но, увы, николаевские владельцы транспортных средств оказались неуступчивыми.

Дорогу заблокировали многочисленные авто, водители которых не обращали внимания на спешащую скорую помощь. До медучреждения добирались 15 минут. Время было потеряно. Если бы пострадавшего довезли до реанимации БСМП на несколько минут раньше, его удалось бы спасти, уверены медики.