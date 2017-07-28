Вступна кампанія-2017: названо найпопулярніші спеціальності

Вступна кампанія-2017 добігає кінця. У цьому році вона не обійшлася без проблем – е-система «падала», не хотіла реєструвати кабінети, а одного разу і зовсім «з'їла» частину заявок. Але ці перешкоди були успішно подолані, і в середу о 18:00 подачу заяв завершили.

Про те, вузи найчастіше вибирали абітурієнти (див. Інфографіку) і на які спеціальності є попит – з'ясувала «Сегодня».

Фінальні дні подачі заяв пройшли спокійно. Минулого тижня Міносвіти дозволило вишам вносити в базу паперові заявки вступників на основі іспитів і співбесід ще три зайвих дня – до 23 липня замість 20-го. А в останні два дні (25-26 липня) всім випускникам, які не змогли зареєструвати е-кабінет, дозволили подати документи до вузу особисто. Щоб можна було швидко перевірити статус своєї заявки, розробили і безкоштовне мобільний додаток.

Найпопулярнішою спеціальністю в цьому році в МОН назвали економіку. Також часто вибирали право, туризм, міжнародні відносини і комп'ютерні науки, замість торішніх філології, права та менеджменту. Проте на ринку праці затребувані зовсім інші професії.

За словами hr-експерта Тетяни Пашки, найпопулярніші сфери в країні – виробництво, продаж і адміністрація: «Потрібні продавці, водії, різноробочі, торгові представники, офіціанти, бухгалтери і кухаря». А ось згідно з дослідженням Work.ua, роботодавці найчастіше шукають операторів АЗС, вантажників, асистентів стоматолога, пакувальників і покоївок.