Світовий банк вибачився за публікацію карти України без Криму

Світовий банк вибачився за публікацію карти України без анексованого Криму в звіті "Конфлікт в Україні: соціально-економічні наслідки внутрішнього переміщення та повернення ветеранів" від 1 травня 2017 року.

Про це йдеться на сторінці World Bank Ukraine у Facebook, передає УНН.

"Ми перепрошуємо за те, що припустилися помилки, опублікувавши неповну карту України в нашому звіті "Конфлікт в Україні: Соціально-економічні наслідки внутрішнього переміщення та повернення ветеранів". Ми хибно відрізали частину Одеської області та Крим. Наша офіційна карта України (див. нижче) чітко визнає територіальну цілісність країни, і ви можете це бачити у нашій Стратегії партнерства з країною та на цьому малюнку. Ми оновили звіт з повною картою України", - йдеться в повідомленні.