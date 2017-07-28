Україна поставила в США найбільшу в історії партію конопель

28.07.17 11:16Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Агропромислова група «Арніка» реалізувала 30 т посівного матеріалу технічної коноплі в США

Замовником посівного матеріалу став Державний університет Адамса, штат Колорадо (Adams State University in Alamosa, Colorado). Допомогу в організації постачання надавала компанія Reakiro. За словами комерційного директора компанії Костянтина Полозова, поставка такого обсягу посівного матеріалу технічної коноплі з України має для Америки історичне значення, пише delo.ua.

«У США вирощування конопель було заборонено ще в 1936 році. При цьому уряд не розрізняв технічну коноплю і марихуану. І лише в 2014 в США вийшов фермерський закон, який дозволяв вирощувати коноплю в дослідницьких цілях. Тоді Adams State University погодило з Міністерством сільського господарства США поставку партії посівного матеріалу конопель з Європи. Вперше Управління по боротьбі з наркотиками США (The Drug Enforcement Administration) дало дозвіл на поставку конопель в країну, і це найбільша поставка технічних конопель за всю історію Америки», – відзначив Костянтин Полозов.

Постачання здійснювалося літаками з перевантаженням в Німеччині. Зараз вантаж проходить серію досліджень в Adams State University. Після цього коноплю планують посіяти в різних штатах країни. Якщо дослідження пройдуть вдало, в США планують розпочати промислове виробництво технічних конопель.

«Зараз з конопель виготовляють різні екстракти, її активно використовують у фармацевтиці, з конопель роблять суперконденсатори, тканину і багато іншого. Тому, цілком можливо, що співпраця з «Арнікою» не закінчиться на одній партії насіння», – говорить Костянтин Полозов.

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