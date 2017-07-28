14.07.17 17:062320
Как без проблем пересечь польскую границу: документы и полезная информация
|28.07.17 12:14
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Начав доказывать свою правоту, рискуете оплатить штраф не менее 150 злотых
Начав доказывать свою правоту, рискуете оплатить штраф не менее 150 злотых
Как пересечь польскую границу без проблем, волнует абсолютно каждого, кто едет в соседнюю страну. Особенно переживают те, кто направляются в Польшу первый раз. Чтобы избежать неприятностей, недоразумений и чувствовать себя уверенно и спокойно, необходимо подготовиться к встрече с пограничниками заранее, собрать все необходимые документы и вовремя их предъявить, сообщает eurowork.com.ua.
В этой статье мы расскажем, что вам потребуется для пересечения границы с Польшей
Документы
Первое, о чем нужно позаботиться – это собрать все необходимые документы, которые может потребовать пограничник. В частности, это:
• заграничный паспорт;
• виза (если вы едете не по биометрическому паспорту);
• приглашение от работодателя (если едите на работу).
Если пересекаете границу на собственном автомобиле, помимо заграничного паспорта с визой, вы должны будете предъявить:
• техпаспорт на автомобиль;
• страховой полис для водителя, действующий за границей (его также называют "Green Card", благодаря ярко-зеленому цвету страховки);
• нотариально заверенная доверенность, позволяющая выезжать за пределы страны (если автомобиль вам не принадлежит);
• путевой лист, где вы указаны в качестве водителя транспортного средства, в случае, если вы едете на служебном транспорте, зарегистрированном на компанию или юридическое лицо.
Как вести себя на польской границе
Подъезжая к польской границе очень важно помнить несколько простых, но значимых правил.
Нарушать их крайне не рекомендуется, так это чревато штрафами разных размеров. Следует помнить, что:
• На границе строго запрещено фотографировать или снимать видео. Если за этим занятием вас застанет таможенник, фотоаппарат у вас будет изъят, материал с него удален, а нарушителю порядка могут выписать штраф.
• Правила дорожного движения должны неуклонно исполняться. Не стоит игнорировать шлагбаумы и знаки, а если все-таки нарушили, категорически не рекомендуется спорить с пограничником: если признаете свою вину и пообещаете быть впредь внимательнее, то, вероятнее всего, отделаетесь только предупреждением. Начав доказывать свою правоту, рискуете оплатить штраф не менее 150 злотых, если убедить в своей невиновности не удастся.
• Очередь на границе – это всегда неприятно. Автобусы и маршрутки проходят ее сравнительно быстро, а вот частные авто могут задержаться на долгие часы. При этом очень важно помнить, что выйти из машины на перекур или в туалет вы можете только на украинской стороне (и то, особо разгуливать по приграничной территории вам не позволят), а на польскую сторону вы вообще не имеете права покидать транспортное средство. Поэтому все дела необходимо решить заранее. Несмотря на множество нюансов, пересечение украино-польской границы отнюдь не такая сложная процедура, как может показаться. На самом деле, проблем не возникнет, если вы не нарушаете правил, адекватно ведете себя и имеете на руках необходимые документы.