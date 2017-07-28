Как без проблем пересечь польскую границу: документы и полезная информация

28.07.17 12:14Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Начав доказывать свою правоту, рискуете оплатить штраф не менее 150 злотых

Как пересечь польскую границу без проблем, волнует абсолютно каждого, кто едет в соседнюю страну. Особенно переживают те, кто направляются в Польшу первый раз. Чтобы избежать неприятностей, недоразумений и чувствовать себя уверенно и спокойно, необходимо подготовиться к встрече с пограничниками заранее, собрать все необходимые документы и вовремя их предъявить, сообщает eurowork.com.ua.

В этой статье мы расскажем, что вам потребуется для пересечения границы с Польшей

Документы

Первое, о чем нужно позаботиться – это собрать все необходимые документы, которые может потребовать пограничник. В частности, это:

• заграничный паспорт;

• виза (если вы едете не по биометрическому паспорту);

• приглашение от работодателя (если едите на работу).

Если пересекаете границу на собственном автомобиле, помимо заграничного паспорта с визой, вы должны будете предъявить:

• техпаспорт на автомобиль;

• страховой полис для водителя, действующий за границей (его также называют "Green Card", благодаря ярко-зеленому цвету страховки);

• нотариально заверенная доверенность, позволяющая выезжать за пределы страны (если автомобиль вам не принадлежит);

• путевой лист, где вы указаны в качестве водителя транспортного средства, в случае, если вы едете на служебном транспорте, зарегистрированном на компанию или юридическое лицо.

Как вести себя на польской границе

Подъезжая к польской границе очень важно помнить несколько простых, но значимых правил.

Нарушать их крайне не рекомендуется, так это чревато штрафами разных размеров. Следует помнить, что:

• На границе строго запрещено фотографировать или снимать видео. Если за этим занятием вас застанет таможенник, фотоаппарат у вас будет изъят, материал с него удален, а нарушителю порядка могут выписать штраф.

• Правила дорожного движения должны неуклонно исполняться. Не стоит игнорировать шлагбаумы и знаки, а если все-таки нарушили, категорически не рекомендуется спорить с пограничником: если признаете свою вину и пообещаете быть впредь внимательнее, то, вероятнее всего, отделаетесь только предупреждением. Начав доказывать свою правоту, рискуете оплатить штраф не менее 150 злотых, если убедить в своей невиновности не удастся.

• Очередь на границе – это всегда неприятно. Автобусы и маршрутки проходят ее сравнительно быстро, а вот частные авто могут задержаться на долгие часы. При этом очень важно помнить, что выйти из машины на перекур или в туалет вы можете только на украинской стороне (и то, особо разгуливать по приграничной территории вам не позволят), а на польскую сторону вы вообще не имеете права покидать транспортное средство. Поэтому все дела необходимо решить заранее. Несмотря на множество нюансов, пересечение украино-польской границы отнюдь не такая сложная процедура, как может показаться. На самом деле, проблем не возникнет, если вы не нарушаете правил, адекватно ведете себя и имеете на руках необходимые документы.

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