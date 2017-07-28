У центрі Києва розпочалася хресна хода вірян Київського патріархату Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасники ходи вирушили від Володимирського собору після завершення Божественної літургії. Колона рухатиметься вулицею Володимирською, де наразі перекрито рух. Колону супроводжують автомобіль патрульної поліції і велопатрулі. Вздовж вулиці Володимирської стоять поліцейські. Уперше цього року в колоні - учасники АТО та військові капелани, їх понад півсотні. Учасники ходи тримають ікони, видно також синьо-жовті прапори. Маршрут хресної ходи пролягає через бульвар Тараса Шевченка, вулицю Володимирську, Михайлівську площу, по вул. Трьохсвятительській і завершиться молебнем біля пам'ятника Святому князю Володимиру. Напередодні свят пам'ятник було відреставровано. Після завершення хресної ходи всіх вірян, які зібралися з усієї України, чекає козацький куліш на території Михайлівського монастиря. Безпеку і порядок у центрі столиці забезпечують 3500 поліцейських та військових Нацгвардії. За даними правоохоронців, у колонні - близько двох тисяч учасників хресної ходи. На даний час порушень громадського порядку не зафіксовано. Напередодні столицею пройшла хресна хода, організована УПЦ МП. В заході, за даними МВС, взяли участь близько 15 тис. вірян, порушень громадського порядку не зафіксовано. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама