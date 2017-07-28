Ульяна Супрун посетила Николаевскую область с "тайным визитом"

На Николаевщину зачастили высокопоставленные гости, однако далеко не каждый их визит анонсируется

Об этом стало известно из сообщения главы Николаевской ОГА Алексея Савченко в соцсети Фейсбук, передает БлиNKoм.Губернатор подкрепил свое сообщение и фотографиями.

«Зустрілись з в.о. міністра охорони здоров’я пані Уляна Супрун, яка перебуває з робочим візитом на Миколаївщині. Обговорили існуючі проблеми в галузі і домовилися про плідну співпрацю на майбутнє. Готуємося до запуску госпітальних округів. Об’єднали зусилля заради досягнення спільної мети – якісних медичних послуг для кожного громадянина!» — лаконично отметил Савченко.