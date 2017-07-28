15.07.17 08:382790
Ульяна Супрун посетила Николаевскую область с "тайным визитом"
|28.07.17 18:31
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На Николаевщину зачастили высокопоставленные гости, однако далеко не каждый их визит анонсируется
На Николаевщину зачастили высокопоставленные гости, однако далеко не каждый их визит анонсируется
Об этом стало известно из сообщения главы Николаевской ОГА Алексея Савченко в соцсети Фейсбук, передает БлиNKoм.Губернатор подкрепил свое сообщение и фотографиями.
«Зустрілись з в.о. міністра охорони здоров’я пані Уляна Супрун, яка перебуває з робочим візитом на Миколаївщині. Обговорили існуючі проблеми в галузі і домовилися про плідну співпрацю на майбутнє. Готуємося до запуску госпітальних округів. Об’єднали зусилля заради досягнення спільної мети – якісних медичних послуг для кожного громадянина!» — лаконично отметил Савченко.