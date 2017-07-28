Что по чем: обзор цен на продукты питания в Украине

28.07.17 18:40Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

Уже ни для кого не секрет, что цены на продукты питания в Украине догоняют европейские. По данным экспертов, украинцы половину своего заработка тратят именно на продукты.

Так, с начала лета свиная вырезка подорожала на целых 25 гривен – от 100 до 125 грн/кг, биток говядины на 10 грн – от 135 до 145 грн/кг, курица на 3 грн – до 73 грн/кг.

При существенном подорожании большинства групп продуктов питания, цены на яйца остаются стабильными по 10-12 гривен за десяток, в зависимости от производителя.

По данным Госстата, с начала вступления в силу отмены государственного регулирования цен на социальные продукты (с 1 июля) цены выросли на 14 наименований из списка 23-х социальных продуктов питания (рис, хлеб ржаной, говядина, свинина, птица, сало, мука пшеничная, колбасы, молоко, сметана, масло сливочное, сыр мягкий, масло подсолнечное, лук).

Более-менее стабильные цены пока остаются на «социальный» хлеб. Сейчас просят 12,14 грн/кг пшеничного хлеба из муки первого сорта и 11,98 грн/кг – ржаной хлеб.

Подешевели в основном сезонные овощи (картофель, капуста, морковь, свекла). Капуста белокочанная за последнюю неделю подешевела на 4 грн до 6-8 грн/кг, тогда как в середине июля цены на эту продукцию доходили до 12 грн/кг. Свекла подешевела на 2 грн – до 7 грн/кг, гречка на 1 грн – до 24 грн/кг, морковь на 1 грн – до 13 грн/кг.

Если говорить о картофеле, то в течение последних 2-х недель ранний картофель на одесском оптовом рынке «Начало» подешевел с 10 грн/кг до 5 грн/кг, на «Столичном» — с 8 грн/кг до 4 грн/кг, на львовском «Шуваре» с 6 грн/кг до 4 грн/кг.

Лук до последней недели держал высокую цену на уровне 7-8 грн/кг. Однако в последние дни лук стал дешевле в среднем на 30%. Сейчас на рынке появился лук уже по 5-6 грн/кг.

На несезонные продукты цены понемногу на 1-2% ползут вверх. Причина нынешней дороговизны – холодная весна. Урожай ранних овощей опоздал, но снижение цен уже происходит. Ожидается, что в августе овощи открытого грунта и яблоки нового урожая подешевеют на 20-30%. Например, килограмм картофеля закрепится на уровне 3-4 грн за кг. Яблоки с нынешних 25 грн/кг опустятся до 15 гривен за килограмм.

До 10% вырастет стоимость гречки. Ведь урожай прогнозируется на уровне 166 тысяч тонн, что на 6% меньше прошлогоднего. Это не критично, но на ценах отразится.

По данным Госстата если сравнивать с июнем прошлого года, то в течение года в Украине производство йогурта, молока и сыра сократилось на 6,6%. Причем наибольшее сокращение фиксируется в последние несколько месяцев. Все это толкает вверх и так высокие цены на молочные продукты. К тому же с начала июля несколько увеличились закупочные цены на молоко.

Стоит отметить, что в Украине производство свежего или охлажденного мяса свинины в июне 2017 года сократилось на 7% по сравнению с маем этого года – до 19,8 тысяч тонн.

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