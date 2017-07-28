Новый руководитель николаевской БПП содержит три иномарки и три квартиры на 7 тысяч в месяц: э-декларация Михаила Талпы

Михаил Талпа, который сегодня возглавил Николаевскую областную организацию партии «БПП «Солидарность» сам заработал в 2016 году только 22 тысячи гривень. Еще 64,5 тысячи гривень в семью принесла его супруга.

Скромные доходы семьи Михаила Талпы не препятствуют содержать три квартиры и три иномарки.

Об этом сообщает ИншеТВ со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Согласно декларации, в 2016 году Михаил Талпа являлся владельцем двух квартир в Николаеве (площадью 37,5 и 46,2 кв.м.), а также двух земельных участков (1368 и 1500 кв.м.) в селе Сливино под Николаевом. Кроме того, жена депутата является совладелицей еще одной квартиры в Николаеве площадью 54,6 кв.м.

Депутат задекларировал обширный автопарк: Honda ACCORD 2008 г.в. и TOYOTA AVALON 2007 г.в. Кроме того, в июле прошлого года жена Михаила Талпы стала владелицей TOYOTA AURIS 2008 г.в.

К сожалению, в декларации не указана ни стоимость автомобиля, ни источники ее появления в разделах расходов или подарков. В интернете такие автомобили предлагаются на продажу по цене 8-10 тыс.долл.США.

Единственным источником доходов Михаила Талпы за прошлый год указана зарплата в Николаевском областном совете в размере 22237 грн.

Еще 40 тысяч заработала его жена предпринимательской деятельностью, 7339 — в виде зарплаты в ООО «Логіс Агро» и 17200 грн — социальной помощи на ребенка.

Правда, семья депутата располагает некоторыми денежными запасами: 17,9 тыс.грн. хранит Михаил Талпа в ОТП банке, кроме того, наличными 27 тыс.долларов, 5 тыс.евро и 120 тыс.грн.

Никакого другого ценного имущества, ювелирных изделий, корпоративных прав и т.д. в декларации Михаила Талпы не указано.