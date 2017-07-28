4 признака, которые говорят, что вы остановились в профессиональном развитии

Комфорт – это почти всегда хорошо. Однако если речь идет об ощущении комфорта на работе – это немного другая история.

Когда вы чувствуете себя слишком спокойно и комфортно на рабочем месте, это может обернуться отрицательными последствиями. Вы рискуете потерять мотивацию к развитию и остановить карьерный рост.

Некоторые эксперты даже говорят, что для развития карьеры полезно постоянно ощущать себя немного не в своей тарелке. Чувство легкого беспокойства помогает не расслабляться и свидетельствует о том, что вы готовы учиться, развиваться и добиваться большего. В конце концов, комфорт – это дело домашнее, а на работе необходимо держать себя в тонусе.

Предлагаем вам узнать о 4 главных признаках, которые говорят о том, что вы ощущаете себя слишком комфортно, чтобы расти в профессиональном плане.

1. Вы часто говорите «Это невозможно»

Когда вы только пришли на работу, скорее всего пытались зарекомендовать себя с лучшей стороны и доказать свои способности. Вы не хотели никому отказывать и делали все, чтобы оправдать кредит доверия со стороны руководителей.

Но когда вы добиваетесь определенного успеха и уважения в коллективе, ваше отношение к запросам, требующим дополнительных усилий, может измениться. Вместе того, чтобы сказать «Я постараюсь сделать все, что в моих силах», все чаще возникает соблазн ответить «Извините, но это невозможно».

Это создает большие риски. Испортить репутацию намного легче, чем ее заслужить. Если вы перестанете выкладываться на все 100%, коллектив начнет смотреть на вас недоброжелательно.

Пока вы уверенным голосом заявляете, что «это нереально сделать», кто-то другой, жаждущий карьерных достижений и признания, пытается найти решение. Если ему это удастся, вы будете выглядеть бездельником. Вряд ли репутация ленивого и ненадежного сотрудника – это то, о чем вы мечтаете.

2. Вы не стремитесь быть лучшим

Когда человек стремится к признанию, он делает все, чтобы на него обратили внимание. Он генерирует собственные идеи и активно обсуждает предложения коллег. Такой человек хочет стать лучшим и достичь успеха вместе со своей командой.

Но когда вы начинаете чувствовать себя слишком комфортно и расслаблено, стремление быть первым может резко стать для вас второстепенным. И тогда вместо того, чтобы спорить с коллегами, которые предлагают плохие идеи, вы предпочитаете просто помолчать. Вы понимаете, что чем меньше будет споров, тем быстрее закончится совещание, и вы сможете пойти домой.

В этой ситуации нужно опасаться того, что вы начинаете довольствоваться посредственными результатами и больше не пытаетесь сделать работу лучше. На вашей карьере такой подход может отразиться очень отрицательно.

Кроме того, это говорит о том, что вы потеряли мотивацию. Рано или поздно это увидит начальство. Если вы раньше были безнадежным перфекционистом, который спорил с коллегами, пока не родится истина, резкая перемена поведения может разочаровать руководителей.

Если вы начнете безмолвно со всем соглашаться, начальнику может показаться что вас больше не интересует результат и вы не хотите быть частью коллектива.

3. Вас не интересуют новые возможности

Когда вы комфортно чувствуете себя на рабочем месте, понимаете, что от вас требуют, и знаете, что должны делать, вам не хочется резких перемен. Особенно если условия вас полностью устраивают. В результате новые возможности перестают вас интересовать.

Даже больше — вам не хочется думать о возможной необходимости поиска новой работы. Вы перестаете следить за рассылками от сайтов по трудоустройству, вас не интересуют перемены на рынке труда. Вы не хотите читать статьи о поиске работы и уже не помните, когда в последний раз вписывали что-то новое в свое резюме.

Вполне нормально, что вас устраивает текущая должность и вы не хотите ничего менять. Но нельзя отказываться от новых возможностей, профессиональных знакомств и т.д. А ведь кто-то мог бы предложить вам работу мечты или варианты сотрудничества, которые положительно повлияли бы на вашу карьеру. Но вы можете упустить эти возможности только потому, что довольствуетесь малым.

Также стоит помнить, что ваше резюме должно быть актуальным все время. Нужно следить за всеми процессами, что происходят в вашей отрасли, и заводить новые полезные контакты. Это станет вашей страховкой в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

4. Вы живете строго по графику

Вы приходите на работу в 8 или 9 часов утра, уходите на обед, возвращаетесь, дожидаетесь конца рабочего дня и идете домой ровно в 5 или 6 часов вечера. Для вас главное – отсидеть в офисе положенные 8 рабочих часов.

Естественно, в том, что вы не пересиживаете в офисе и не пашете до потери сознания, нет ничего плохого. Не следует отказываться от выходных, праздников и перерыва на обед. Вы должны соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Однако когда вы работаете строго по часам, это свидетельствует о том, что вы не заинтересованы в достижении максимальных целей и не ставите перед собой новые задачи. Существует риск, что руководство будет смотреть на вас, как на крепкого середнячка или рабочую лошадку, которая делает свой кусок работы, но не больше. Вас будут ценит, но вряд ли в этой ситуации вы сможете рассчитывать на дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.