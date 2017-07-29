Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

29.07.17 10:35Сколько просмотров этой статьи418Сколько комментариев этой статьи0

Уважаемые николаевцы, пассажиры автобусов маршрутов №54 и №83!

Стали известны победители еженедельного призового розыгрыша, организованного для вас предприятием ООО «Евротранстехсервис».

Выигрышные билеты:

ГГГШ 451020;

ГГГШ 451086;

ГГГТ 450362.

Обо всех подробностях победители смогут узнать, позвонив по телефону 066-340-37-17.

Ваша награда ждет вас!

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Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГШ 451020, ГГГШ 451086, ГГГТ 450362

Суббота, 29.07.2017

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