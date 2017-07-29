15.07.17 14:352660
Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»
|29.07.17 10:35
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Уважаемые николаевцы, пассажиры автобусов маршрутов №54 и №83!
Уважаемые николаевцы, пассажиры автобусов маршрутов №54 и №83!
Стали известны победители еженедельного призового розыгрыша, организованного для вас предприятием ООО «Евротранстехсервис».
Выигрышные билеты:
ГГГШ 451020;
ГГГШ 451086;
ГГГТ 450362.
Обо всех подробностях победители смогут узнать, позвонив по телефону 066-340-37-17.
Ваша награда ждет вас!