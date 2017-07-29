Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис» Уважаемые николаевцы, пассажиры автобусов маршрутов №54 и №83! Стали известны победители еженедельного призового розыгрыша, организованного для вас предприятием ООО «Евротранстехсервис». Выигрышные билеты: ГГГШ 451020; ГГГШ 451086; ГГГТ 450362. Обо всех подробностях победители смогут узнать, позвонив по телефону 066-340-37-17. Ваша награда ждет вас! Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама