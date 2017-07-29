В США украинские продукты продают по баснословным ценам

29.07.17 08:24Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

Продают в основном конфеты, хлеб, гречку и маринованные помидоры с огурчиками, пишет Hyser.

Из сладостей, в частности, больше всего представлены конфеты «Рошен»: например, килограммовую упаковку «Красного мака», «Ромашки» или «Коровки» продают по $17–25 (445–650 грн, у нас — 60–150 грн). За столько же можно приобрести ассорти из желеек и карамелек, причем в комментариях под предложениями пользователи жалуются на то, что в пачке очень мало шоколадных конфет.

Буханку киевского хлеба предлагают купить за 258 грн, пачку гречки (800 г), которая в Америке в дефиците (ее продают разве что в аптеках), — по $9 (234 грн, у нас — 25 грн).

Нежинские маринованные помидоры в литровых банках на сайте тоже продают в десять раз дороже, чем в Украине, — по $15 (360 грн) вместо 36 грн, причем, судя по комментариям, украинские эмигранты их всячески нахваливают. Американцы же сетуют на дороговизну и большое количество маринада.

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