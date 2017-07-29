Преодолеем коррупцию вместе

Управление внутренней безопасности Главного управления ГФС в Николаевской области обращается к жителям Николаевской области с просьбой придерживаться требований антикоррупционного законодательства, в частности, Закона Украины от 14 октября 2014 года №1700 «О предотвращении коррупции».

Об этом сообщают Николаевские Известия

В случае, если служебные лица органов ГФС в Николаевской области требуют неправомерную выгоду или злоупотребляют служебным положением, просим немедленно сообщать о данном факте в управление внутренней безопасности Главного управления ГФС в Николаевской области, по адресу: г.Николаев, ул. Чкалова, 20, этаж 6, или по телефону: (0512) 47‑21‑28, а также, по телефону антикоррупционного сервиса «ПУЛЬС» — 0800-501-007 (цифра «4» в меню интерактивного голосового автоответчика).

Управление внутренней безопасности Главного управления ГФС в Николаевской области