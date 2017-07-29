Зарплаты вырастут, а инфляция замедлится: прогноз Кабмина на три года

29.07.17 09:28Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Правительство говорит о плавном росте экономики, а эксперты считают, что нужно ускорение. Кабмин обновил трехлетний прогноз развития страны на 2018—2020 годы, основанный на расчетах Минэкономразвития и торговли. По сравнению с предыдущим прогнозом, опубликованным год назад (на 2017—2019 гг.), ожидается ускорение роста ВВП, снижение инфляции и рост зарплат, опережающий рост цен.

В документе не прогнозируется курс гривни, но финансисты говорят, что если не будет форс-мажоров (обострение конфликта на Донбассе, негативные тенденции в мировой экономике), то нацвалюта к 2020 году может не подешеветь, а даже укрепиться за счет перестройки нашей экономики и роста экспорта.

ПЛАНЫ. Как видно из инфографики, реалистический сценарий предусматривает постепенный рост ВВП, с 3% до 4% в год, повышение средних зарплат — с нынешних 7 тыс. грн до более чем 10,5 тыс., или на 50%. Если учесть, что инфляция за 2017—2020 годы ожидается в пределах 35—36%, это означает, что и реальные доходы работников увеличатся на 14—15%. Также правительство надеется на снижение безработицы и ежегодное увеличение экспорта товаров и услуг. В то же время предусматривается и увеличение импорта, причем он вырастет больше, чем экспорт, на $300—500 млн.

ЭКСПЕРТЫ. Аналитики согласны с тем, что показатели, установленные Кабмином, вполне реализуемы, но называют их недостаточными, чтобы украинцы ощутили существенное повышение уровня жизни. Так, руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский сказал нам, что пока в стране идет плавная, а не кардинальная перестройка экономики, в которой приоритет получают агросектор и высокие технологии.

"Для устойчивого стабильного развития нам необходимо иметь рост ВВП не менее 5—6% в год, чтобы к 2021 году выйти на уровень ВВП на душу населения, сопоставимый с беднейшими странами ЕС, — говорит Забловский. — А Кабмин прогнозирует, что Украине для этого понадобится 6—7 лет и более. Это объективно, так как пока не ожидается существенных инвестиций в нашу экономику. Потенциал есть, но нужно развивать не только агросектор, но и высокие технологии, например переработку агропродукции, IT-сектор. МЭРТ не дает прогнозов по курсу гривни, но если будет рост ВВП, то и гривня не девальвирует, а за три года укрепится до 25 грн/$.

Более критичен экономист Иван Никитченко: "Цифры абсолютно реальны, и тут нет ничего хорошего. Украине необходимы амбициозные планы по резкому росту ВВП и доходов населения, а не постепенное восстановление к уровню 2013 года. Создается впечатление, что главное для Кабмина — это не выйти на слишком высокие цифры роста, чтобы не увеличились ежегодные выплаты кредиторам — МВФ и другим структурам. Таковы, напомню, условия реструктуризации долга, подписанные в 2015 году тогдашним министром финансов Натальей Яресько. Если кратко, средняя зарплата меньше $400 еще 4 года — вот что подготовило правительство для украинцев".

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