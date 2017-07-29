Українські роботодавці готові вдвічі більше платити фахівцям, які знають англійську, ніж тим, які її не знають.

ЕКОНОМІКА

В 2 рази більше готові платити українські роботодавці за знання англійської мови

Сьогодні о 08:00•UaInfo Українські роботодавці готові вдвічі більше платити фахівцям, які знають англійську, ніж тим, які її не знають.

Як показало дослідження, різниця у зарплаті англомовних кандидатів та тих спеціалістів, які англійською не володіють, залежить від сфери діяльності, а також інших факторів. Найбільша різниця у зарплаті у сфері консалтингу та аудиту, а найменша – у сфері торгівлі. Натомість, у сфері торгівлі фахівцям зі знанням англійської мови на сайті пошуку роботи пропонують в середньому 10 тис. 576 грн, а працівникам без знання англійської пропонують лише 6 тис. 740 грн. Як зазначає експерт ІСЕД з питань зайнятості та соціально-трудових відносин Євген Гороховець, дослідження продемонструвало, що українські роботодавці готові наймати висококваліфікованих працівників і платити додаткові кошти за необхідні їм навички.

«Проведений сайтом пошуку роботи аналіз показує, що знання англійської або іншої іноземної мови, впливає на розмір заробітної платні не для всіх професій. Тобто знання мови для фахівця з клінінгу не обов’язково буде таким же важливим, як, наприклад, для менеджера з комунікацій. Ця ситуація показує готовність роботодавців платити найманим працівникам більше за необхідні їм навички. Важливо, що ці навички постійно корегуються у зв’язку зі зміною кон’юнктури ринку, тому працівникам потрібно постійно розвиватися», – пояснює експерт.