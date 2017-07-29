Погибшие на водоемах

29.07.17 10:30Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

С начала года на территории Николаевской области на воде погибло 16 человек, из них 1 ребенок. Информирует Новости Н

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

"На водных объектах произошло 22 чрезвычайных происшествиях, в результате которых утонуло 16 человек, в том числе водная стихия унесла 1 детскую жизнь. Спасены 15 человек. Именно в пределах города Николаева утонуло 9 человек, а на водоемах районов области 7. Это говорит о том, что следует больше уделить внимания вопросу профилактики несчастных случаев на воде и всегда отдыхать с умом, не рискуя своей жизнью", – говорится в сообщении.

С целью профилактики и недопущения возникновения чрезвычайных происшествий на воде, спасатели Николаевщины систематически проводят профилактические рейды.

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