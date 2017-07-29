Украинцев начали штрафовать за европейские номера

29.07.17 11:11Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Размеры штрафов достигают 8500 грн.

Украинские суды активно штрафуют граждан, которые ввезли в страну иностранные авто в режиме "транзит" и пользуются ими без растаможки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Так, 10 февраля 2017 за пересечение границы Черниговская таможня составила протокол на водителя, который пользовался Opel Astra на литовской регистрации.

24 февраля его оштрафовали. Водитель обжаловал решение, но Носовский райсуд Черниговщины поддержал позицию таможни и отказал в удовлетворении жалобы.

29 марта 2017 Деснянский райсуд Киева не удовлетворил жалобу водителя, который ввез в Украину Audi A6 на немецком регистрации. Авто он ввоз в страну в июне 2016 года, а штраф на 8,5 тыс. грн получил в конце декабря. При этом водитель также нарушал таможенный режим на Volkswagen Passat.

11 апреля 2017 похожее решение принял Киевский райсуд Харькова - в середине декабря 2016 водителя оштрафовали на 8,5 тыс. грн за пользование нерастаможенным Ford Mondeo на польской регистрации. Водитель подал в суд, но также проиграл дело.

12 июня 2017 Железнодорожный райсуд Львова поддержал штраф в 8,5 тыс. грн для водителя Skoda Octavia, зарегистрированного в Литве. Он ввез машину в Украину 9 декабря 2015 в режиме "временный ввоз на 1 год", однако уже 22 марта 2016 Волынская таможня выдала ориентирования о незаконности пребывания в Украине этого автомобиля

Похожие новости

14.07.17 13:39В Украине производство автомобилей выросло на 73%

11.01.17 14:31Нашли крайних: причиной того, что в Николаеве не расчищают от снега улицы, "ЭЛУ автодорог" называет припаркованные автомобили

25.07.13 14:18Власти Украины в разы увеличили штрафы за уничтожение животных и вырубку деревьев

15.06.11 19:43Автопарк николаевцев пополняется иностранными машинами

21.05.10 09:03Когда автомобиль - не роскошь, а средство передвижения людей и грузов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГШ 451020, ГГГШ 451086, ГГГТ 450362

Суббота, 29.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:51Мэрайя Кэри располнела до 120 кг: врачи обеспокоены

13:30Украина завоевала седьмое «золото» на Всемирных играх-2017

13:07Дізнайтесь скільки справ відкрито прокуратурою по деклараціям чиновників та депутатів Миколаївщини

12:50Президент нагородив українського пілота після посадки аварійного літака у Стамбулі

12:21Где заработать студенту?

12:00З України у напрямку Перемишля курсуватиме ще одна пара поїздів

11:36Был задержан немец за съемки детской порнографии

11:11Украинцев начали штрафовать за европейские номера

10:47В России назвали главное условие прекращения войны на Донбассе

10:35Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

10:30Погибшие на водоемах

10:07В 2 рази більше готові платити українські роботодавці за знання англійської мови

09:4429 июля - день памяти святой мученицы Иулии

09:28Зарплаты вырастут, а инфляция замедлится: прогноз Кабмина на три года

09:08Курс валют на 29 июля

08:49Преодолеем коррупцию вместе

08:24В США украинские продукты продают по баснословным ценам

08:08Доба на Донбасі: 19 ворожих обстрілів, бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

 28.07

21:00NASA впервые показало реалистичное фото Юпитера

20:50Суд уволил с должности мэра Кишинева

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.07.17 14:352660

В Instagram объявили конкурс на лучшую короткометражку

15.07.17 14:492430

«Нібулон» вирішив збільшити свій флот на дві третини

15.07.17 15:002500

Honda и Disney рассекретили минивэн для Минни Маус

15.07.17 15:132620

Телефонная конференция лидеров "Нормандской четверки" предварительно запланирована на 24 июля – СМИ

Самые читаемые

23.07.17 20:009120

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

17.07.17 11:016170

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

19.07.17 17:255570

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

16.07.17 09:555100

16 июля – 269 лет назад Михайло Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон»

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГШ 451020
ГГГШ 451086
ГГГТ 450362

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама