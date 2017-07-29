З України у напрямку Перемишля курсуватиме ще одна пара поїздів

Укрзалізниця призначила другу пару поїздів Інтерсіті № 715/716 Київ, Львів – Перемишль. Курсуватимуть поїзди з 24 серпня через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Поїзд Інтерсіті № 715 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:52 та прибуватиме до станції Перемишль (РеспублікаПольща) о 15:05. На маршруті прямування поїзд зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів.

Поїзд Інтерсіті № 716 відправлятиметься зі станції Перемишль (Республіка Польща) о 13:07 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:10.

«Другий поїзд у напрямку Перемишля – це оперативна реакція на зростаючий попит у цьому напрямку», − зазначив голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун.

Поїзд Інтерсіті+ № 705/706 Київ, Львів – Перемишль розпочав курсувати з 23 грудня 2016 року. За цей час у сполученні Україна – Польща – Україна перевезено 120 тисяч пасажирів.