Президент нагородив українського пілота після посадки аварійного літака у Стамбулі Президент відзначив орденом "За мужність" українського льотчика Олександра Акопова Він працює пілотом на рейсах турецької компанії Atlasglobal, який 27 липня в надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажира та 6 членів екіпажу, бездоганно виконав посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк". В указі, підписаному Главою держави, зазначається, що українця відзначено високою державною нагородою за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов'язку та високий професіоналізм. Нагадаємо, український пілот попри надскладні умови посадив літак у Стамбулі. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама