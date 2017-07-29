В Украине производство свежего или охлажденного мяса свинины в июне сократилось на 7,1% по сравнению с маем - до 19,8 тыс. тонн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

ЕКОНОМІКА

В Украине сократилось производство мяса

Сьогодні о 13:01•Страна.ua В Украине производство свежего или охлажденного мяса свинины в июне сократилось на 7,1% по сравнению с маем - до 19,8 тыс. тонн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом, по сравнению с апрелем 2017 года производство свинины в Украине сократилось на 5,3%.

Всего в течение I полугодия в Украине было произведено 121,5 тыс. Тонн свежего или охлажденного мяса свинины.

Среди причин сокращения поголовья свиней и уменьшение производства свинины в Украине - это распространение африканской чумы (АЧС).

С начала 2017 года в стране зарегистрировано 85 случаев болезни. А убытки отечественного свиноводства из-за АЧС достигли 200 млн грн.

По данным специалистов, в зоне риска возникновения чумы сейчас находится не менее 3 млн свиней.