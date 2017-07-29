Летнее меню для животных в зоопарке

С наступлением летней жары животные Николаевского зоопарка получают меню в охлажденном виде. Информирует Миколаївська правда

Об этом сообщили сотрудники зоопарка в Facebook:

«Летний рацион включает много свежих фруктов и ягод, которые мы выращиваем на территории нашего парка. Из них варятся компоты, разливаются в специальные емкости, туда же добавляются ломтики дыни, арбуза, абрикоса, сливы, алычи, яблока, ягоды черемухи, ирги, добавляется мед. Все это замораживается в специальных морозильных камерах. Получаются очень вкусные и полезные лакомства-десерты, которые нравятся нашим животным.

Нашим белым и бурым мишкам мы предлагаем летнее меню, которое включает в себя: арбузы и дыни, фаршированные фруктами, ягодами и мороженным, замороженные фруктовые десерты, морожено-ягодные торты. Такие нестандартные способы подачи еды являются важным моментом для обогащения среды обитания животных, содержащихся в зоопарках. С большим удовольствием в таких кормлениях участвуют и наши посетители в качестве зрителей и фотографов. То, что довольны и животные и люди, для специалистов зоопарка – наивысшая награда».