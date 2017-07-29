Свободная торговля между Украиной и Канадой заработает с 1 августа

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступает в силу через три дня — 1 августа 2017 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Мы уже считаем дни до 1 августа — в этот день вступает в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Соглашение открывает украинским предприятиям беспошлинный доступ к рынку Канады», — говорится в сообщении МЭРТ в Facebook.

В ведомстве напомнили, что соглашение было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По данным МЭРТ, активизация торговли будет способствовать инвестиционной активности, началу новых производств, в том числе с добавленной стоимостью, трансферу технологий и созданию новых рабочих мест.

Также в ведомстве сообщили, что в 2016 году объемы торговли товарами и услугами между Украиной и Канадой составил 372 млн долларов США и выросли по сравнению с 2015 годом на 6% (экспорт — 105 млн долларов США (+4%) импорт — 267 млн долларов США (+7%) сальдо: — 162 млн.