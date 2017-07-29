В Николаеве депутаты вновь требуют от главы «антикоррупционного» департамента отчета о проделанной работе

Депутаты Николаевского городского совета требуют от начальника «антикоррупционного» департамента Николаевского городского совета Андрея Ермолаева отчет о проделанной работе, и обвиняют его сотрудников в бездействии.

Об этом члены комиссии заявили в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам экономической политики, планирования, бюджета и финансов Николаевского городского совета, в среду, 26 июля, передает издание "Маю Право".

Ранее постоянная депутатская комиссия Николаевского городского совета по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики приняла решение обратиться в новосозданный Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции мэрии Николаева с просьбой предоставить отчеты о проделанной работе и ее результатах. Также депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Елена Киселева заявляла, что сотрудники антикоррупционной структуры обошли процесс люстрации и сейчас спокойно работают, несмотря на это.

Однако сам Ермолаев отрицает все обвинения, заявляя, что он готов дать отчет о своей работе любой депутатской комиссии. По его словам, все подчиненные прошли «люстрационную» проверку и исправно исполняют свои обязанности.

В то же время, глава бюджетной комиссии, депутат от партии «Оппозиционный блок», Александр Бернадский усомнился в работе сотрудников новосозданного департамента, так как, по его мнению, депутаты не видят их эффективной работы.

Честно говоря, когда у нас этот департамент создавался, я понимал, что он создается для того, чтобы как-то оперативно реагировать на сигналы о нарушениях, коррупции. Есть много информации в интернете, много информации на депутатских комиссиях, есть много обращений депутатов и я думал, как только информация появилась, ее оперативно отработают. Я же ничего сейчас не наблюдаю. Они должны сидеть на всех сайтах, на тендерах, на закупках и на всех других моментах и все выявлять, но в итоге ничего не происходит.

Данное управление создавалось для отработки фактов, которые высветлены в интернете, прессе, в обращениях депутатов и граждан, или на сессиях городского совета. Все они должны отрабатываться оперативно, - сказал он.

Коллегу поддержал и член комиссии, депутат от партии «Наш край» Сергей Карцев, который потребовал от Ермолаева явиться на следующее заседание комиссии с отчетом о своей работе.

У Ермолаева две профильные комиссии – это комиссия по вопросам законности и гласности, и конечно же бюджетная. Уже прошло 8 месяцев после создания структуру, потому мы должны пригласить сюда Ермолаева с отчетом, чтобы он дал нам концепцию, стратегию своего предприятия и вообще отчет о своей деятельности, - заявил Карцев.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич без конкурса назначил своего внештатного советника, члена исполкома горсовета Андрея Ермолаева директором Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.