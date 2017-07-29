Эксперт спрогнозировал, каким будет курс гривны в конце года

29.07.17 20:13Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

В декабре курс может подскочить до 28 - 28,5 гривен за доллар. Главной причиной роста станет традиционный "выброс" бюджетных денег в конце года на рынок.

До конца года курс гривны сохранит относительную стабильность, а Нацбанк будет делать все, чтобы сдержать инфляцию. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал экономист Даниил Монин.

«Если в сентябре не будет сильных политических потрясений, то мой прогноз 26-27 гривен за доллар до декабря этого года. В то же время к 1 января прогнозирую курс 28.0-28.5», — пишет эксперт.

По его словам, сейчас наблюдается повышенная инфляция благодаря росту зарплат, а НБУ как орган ответственный за соблюдение норм инфляции, чтобы удержать инфляцию в допустимых пределах будет проводить сдерживающую политику.

«Поэтому есть уверенность (подкреплённая работой НБУ на Межбанке в этом году), что НБУ будет сразу гасить попытки раскачать валютный рынок и постарается держать курс гривны в районе 26-27 гривен. Именно сдерживание курса гривны будет работать как сдерживающий инфляцию механизм», — отметил эксперт.

Даниил Монин полагает, что доходы бюджета будут сильно перевыполнены, поэтому Нацбанку и государству нет смысла наращивать их за счет девальвации.

Эксперт также напомнил, что декабрь в Украине является «периодом грандиозного распила бюджетных денег».

«Если за полгода профицит сводного бюджета составил 2% ВВП а по итогам года планируется дефицит бюджета 3% ВВП, то в декабре может быть освоено дополнительных 80-100 млрд бюджетных средств. Часть этих средств, очевидно, пойдет на валютный рынок, и мы увидим скачек спроса, который НБУ вряд ли сможет эффективно сбить», — резюмировал Монин.

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