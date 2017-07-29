Завод им. 61-го коммунара не выдал зарплату 629 николаевцам

По состоянию на 1 июня 2017 года сумма долга по заработной плате на ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара» составляет 53 миллиона 440 тысяч гривен, передают Новости-N.

Так, в ходе четырнадцатой внеочередной сессии Николаевского областного совета, в четверг, 27 июля депутаты вынесли на рассмотрение проект-решения, согласно которому они обратятся в Кабмин и в Государственный концерн «Укроборонпром» по вопросу выплаты задолженности работникам завода.

Обращение было подержано депутатами практически единогласно: 46 - за, 6 - не голосовали.

«Долги по заработной плате на предприятии ежемесячно постоянно растут и в течение 2016-2017 годов увеличились на 36 миллионов 790,8 тысячи гривен, из них: в 2016 году - на 28 миллионов 498,2 тысяч гривен, в 2017 году - на 8 миллионов 292,6 тысячи гривен», - говорится в дополнении к проекту-решения.

На сегодняшний день своевременно не получили заработную плату 629 работников.

Отмечается, что одной из причин задолженности, является дефицит предложений на строительство и ремонт судов, что приводит к незагрузке производственных мощностей предприятия.