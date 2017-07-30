Свыше 2 тыс. абитуриентов с оккупированного Донбасса подали документы в украинские ВУЗы

Всего более 500 тыс. абитуриентов подали заявление на поступление в высшие учебные заведения Украины

Около 2 100 абитуриентов с временно оккупированных территорий Донбасса подали документы на поступление в украинские ВУЗы, сообщила руководитель государственного предприятия "Инфоресурс" Оксана Белик.

Кроме того, 235 абитуриентов из оккупированного Крыма также подали документы в украинские учебные заведения.

Белик отметила, что речь идет об абитуриентах, сдававших ВНО.

Кроме того, по ее словам данные цифры не окончательные, так как подача документов еще продолжается.

Напомним, более 500 тыс. абитуриентов подали заявление на поступление в высшие учебные заведения Украины, 1 августа будут обнародованы списки тех, кто получил места государственного заказа, проинформировала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.