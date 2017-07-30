16.07.17 15:562630
Курс валют на 30 июля
|30.07.17 09:34
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,90 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,90 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 июля установлены на таком уровне:
25,900435 грн за доллар; 30,287969 грн за евро; 0,435960 грн за российский рубль; 34,039840 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 29 июля ситуация с курсом валют следующая: курс доллара вырос, курс евро также поднялся, российский рубль упал, фунт стерлинг - увеличился.